Dem Klinikum Mittelbaden geht es wirtschaftlich wie den meisten Kliniken im Land: nicht besonders gut. Die medizinischen Anforderungen sind hoch - das Personal knapp. Im Fall des Klinikums Mittelbaden kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die Bausubstanz der Klinikgebäude ist marode - und in etwa zehn Jahren steht der Umzug in ein neues Großklinikum bevor. Herausforderungen, die sich in der Jahresbilanz niederschlagen. Patrick Neumann berichtet: