per Mail teilen

Um Sicherheit bei der Versorgung von Coronapatienten landesweit in den Krankenhäusern zu erreichen, beteiligen sich rund 120 Kliniken in Baden Württemberg an einem sogenannten Clusterkonzept des Landes. Zwei Patienten aus Calw und Nagold wurden beispielsweise vergangene Woche ins Klinikum nach Karlsruhe geflogen, weil dort noch Intensivbetten frei waren. Das Klinikum ist eines von sechs Schwerpunktkrankenhäusern landesweit, das einspringt, wenn anderswo alle Betten belegt sind. Das Gesundheitsministerium hat dazu ein Clusterkonzept entwickelt, um eine flächendeckende und gleichmäßige Versorgungssicherheit sicher zu stellen, erklärte der medizinische Geschäftsführer des Karlsruher Klinikums, Michael Geißler. Diese Strategie wird auch von anderen Bundesländern mit Interesse verfolgt.