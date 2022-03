Städtisches Klinikum spendet Material für die Ukraine

Das Städtische Klinikum Karlsruhe spendet Medikamente, Verbandsmaterial und medizinische Geräte für die Ukraine. Das Material hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Dringend benötigt würden im Kriegsgebiet beispielsweise Infusionspumpen oder Wundverbände, so das Klinikum. Es sei ein besonderes Anliegen, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, so ein Sprecher bei der Übergabe des Materials an den Verein Ukrainer in Karlsruhe. Der Verein organisiert und begleitet Transporte in die Ukraine.