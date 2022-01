Corona-Situation am Städtischen Klinikum relativ entspannt

per Mail teilen

Auch am Karlsruher Klinikum ist die fünfte Corona-Welle inzwischen spürbar. Trotz des sprunghaften Anstiegs der Infektionen mit der Omikron-Variante, sei die Lage dennoch relativ entspannt, so der Direktor der Klinik für Anästhesie, Franz Kehl. Es gebe gute Hinweise darauf, dass die Omikron-Variante mildere Krankheitsverläufe zeige, als dies noch bei Delta der Fall war, so Kehl. Inzwischen seien fast 80 Prozent der Corona-Fälle im Karlsruher Klinikum durch Omikron verursacht, aktuell gebe es 24 Corona-Patienten. Davon werden sieben auf der Intensivstation behandelt, drei von ihnen müssen beatmet werden. 30 Prozent der Corona-Patienten waren geimpft, allerdings lag bei ihnen die Impfung entweder länger als sechs Monate zurück oder es gab eine schwere Vorerkrankung. Sorgen bereitet die hohe Infektionsrate beim Personal. Aktuell fallen 164 Mitarbeitende durch Krankheit, Quarantäne oder Beschäftigungsverbot aus.