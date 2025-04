Kinder im Krankenhaus: "Sandmännchen-Team" in Karlsruhe arbeitet mit schonender Sedierung

Im Städtischen Klinikum Karlsruhe kümmert sich ein spezielles Sedierungs-Team darum, dass Kinder und Jugendliche ohne Angst, Schmerzen und Vollnarkose behandelt werden können.

Von unangenehm bis Horror: Eingriffe oder Untersuchungen bei Kindern im Krankenhaus sind für viele junge Patienten und Eltern oft nicht leicht. Auch Nura und Tobias von Roman sind angespannt, als sie ihren 22 Monate alten Sohn Constantin für eine MRT in die Karlsruher Kinderklinik bringen. Die Mission des Sandmännchen-Teams im Städtischen Klinikum Karlsruhe: Constantin ohne Angst und Schmerzen durch die Untersuchung bringen.

SWR-Reporterin Louisa Guy hat den kleinen Constantin und seine Eltern bei der Untersuchung begleitet:

Untersuchung ohne Vollnarkose am Städtischen Klinikum?

Constantin hat einen Knoten am Oberarm, der genauer untersucht werden soll. Bei einer MRT muss er für mehrere Minuten komplett ruhig in einer Röhre liegen - nicht gerade leicht für einen so jungen Patienten. Damit gerade bei Kleinkindern solche Untersuchungen durchgeführt werden können, wird das Kind oft in Vollnarkose versetzt. Eine solche Narkose birgt aber auch Risiken. Eine Vollnarkose oder eine Untersuchung im wachen Zustand wollte Nura von Roman für ihren Sohn nicht.

Die Spritze mit "Dino-Milch" vom Sandmännchen Team soll Constantin helfen, keine Angst zu haben. SWR

Ich hab viele Videos zum Thema MRT-Behandlung bei Kindern gesehen. Was ich da teilweise gesehen hab, war schon beängstigend. Manche waren zu dem Zeitpunkt dann wach und man hat die Panik gesehen. Und das wollte ich ihm einfach nicht zumuten.

Interdisziplinäres Sandmännchen-Team in Karlsruhe geht neuen Weg

Vor gut einem Jahr hat sich am Städtischen Klinikum Karlsruhe das spezielle Sedierungsteam für Kinder zusammengefunden. Seitdem helfen zwölf Ärzte und vier Pflegerinnen Kindern und Jugendlichen dabei, unangenehme Untersuchungen entspannt und risikoarm hinter sich zu bringen - und ohne in Narkose zu fallen.

Für Kinder und Eltern ist so eine Untersuchung kein Alltag, das ist jedes Mal eine Ausnahmesituation.

"Besonders ist auch, dass Kinderärzte im Team Sedierungen durchführen können", erzählt die Leiterin des Sandmännchen-Teams, Julia Jerabek. Das wäre vorher nur Narkoseärzten möglich gewesen. Diese würden so entlastet und es könnten mehr Untersuchungen stattfinden.

"Zauber-Pflaster", "Dino-Milch" und "Schlafsaft" für Kinder

Manche Krankenhäuser, so auch die Kinderklinik im Städtischen Klinikum in Karlsruhe, arbeiten ohne Vollnarkose und mit einer Art "Schlafsaft" als Sedierung. Im Vergleich zur Vollnarkose kann das Kind ganz alleine ohne Hilfsmittel normal atmen. Auch bleiben Schutzreflexe wie Husten oder Schlucken erhalten.

Zuerst bekommt Constantin zwei "Zauber-Pflaster" auf die Handrücken. Die werden lokal betäubt, damit er den Einstich beim Legen des Zugangs nicht spürt. Das beruhigende und angstlösende Mittel Midazolam trinkt er mit einer Spritze mit "Dino-Milch." Leicht schläfrig, aber noch wach, können die Ärzte um Julia Jerabek Constantin angstfrei den Zugang legen. Kurz bevor die MRT dann stattfindet, gibt es den "Schlafsaft", das Narkosemittel Propofol. Viele ältere Kinder würden berichten, dass sich die Sedierung im Nachhinein wie eine Art Traum anfühle, meint die Kinderärztin.

Für viele Eltern spielt natürlich auch eine große Rolle: Bekommt mein Kind für eine Untersuchung eine Vollnarkose oder wird es mittels Sedierung schlafen gelegt? Ich habe so natürlich viel weniger Risiken.

Kurz vor der MRT bekommt Constantin die Sedierung mit Propofol. SWR

Krankenhaus soll auch ohne Angst gehen

Ganz ohne Tränen funktioniert es dann bei Constantin doch nicht. Die lange Wartezeit und der leere Magen zerren kurz vor der Untersuchung an seinen Nerven. Eine gute Stunde später ist dann aber alles vorbei - Nura und Tobias von Roman können ihren Nachwuchs wieder in die Arme schließen. Und, wenn Julia Jerabek Recht behält, kommt es dem kleinen Constantin am Ende nur wie ein Traum vor.