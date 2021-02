Der Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, Michael Geißler, warnt vor ersten Lockerungen des öffentlichen Lebens. Mit Blick auf den aktuellen R-Wert und die Zunahme von Mutationen sei das ein falsches Signal.

Die steigenden Fallzahlen seien kritisch zu bewerten, ein Ende des Lockdowns sei deshalb nicht möglich, erklärte der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Michael Geißler. Die Corona-Maßnahmen jetzt teilweise zu lockern, das sei aus seiner Sicht ein falsches Signal.

"Das setzt ein Signal, dass alles gut wird, dass die Normalität zurückkehrt - aber es wird nicht alles gut werden." Michael Geißler, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums

Gefährlich seien Lockerungen auch deshalb, weil der R-Wert knapp über 1 liege. Das bedeutet, ein Infizierter steckt etwas mehr als einen weiteren Menschen an, also steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Man sei jetzt in einer extrem schwierigen Phase, die Zahl der Corona-Mutationen nehme zu, so Geißler.

Klinikum-Geschäftsführer Geißler fordert von der Politik einen konkreten Fahrplan:

Mehr Mutanten: keine Rückkehr zur Normalität möglich

In der Region Karlsruhe läge der Anteil der Virus-Mutanten derzeit bei 25 Prozent. Geißler geht davon aus, dass sich der Anteil in den kommenden zwei Wochen verdoppeln könnte. Im Städtischen Klinikum Karlsruhe konnten bisher vier Patienten mit der britischen und drei mit der südafrikanischen Virus-Variante identifiziert werden.

"Ich sehe uns momentan leider nicht auf dem richtigen Weg. Insofern bin ich sehr beunruhigt, was den 7-Tage-Inzidenz-Wert angeht. Und so hoffe ich, dass die Politik den Mut hat, den Lockdown noch weitere vier Wochen aufrecht zu erhalten." Michael Geißler, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums

Eigentlich hatte das Städtische Klinikum Karlsruhe geplant, ab Montag von Pandemiestufe 2 auf Stufe 1 wechseln zu können - doch das ist jetzt mit den aktuellen Entwicklungen in weite Ferne gerückt. Es sei keine Entlastung in Sicht, so der Geschäftsführer des Klinikums.

"Wir haben sowohl auf der Intensiv-Station als auch auf der Normal-Station keine Chance, in einen Normal-Betrieb zurückzugehen, weil wir sehr viele Kapazitäten in die Covid-Station bringen müssen - und das gefällt uns überhaupt nicht." Michael Geißler, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums

Erste Impfungen zeigen Erfolge bei Risiko-Patienten

Gleichzeitig beobachte man positive Auswirkungen der ersten Impfungen. So nehme die Zahl der Risiko-Patienten, also der über 80-Jährigen, im Klinikum ab.

"Bei den über 80-Jährigen sehen wir, dass der Anteil auf den Intensivstationen abnimmt. Aber die Gesamt-Belastung bleibt trotzdem hoch, weil die Anzahl der 60- bis 70-jährigen Risiko-Patienten groß ist. Und die sind von der Anzahl viel mehr als die über 80-Jährigen." Michael Geißler, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums

Mit der Geschwindigkeit der Impfungen werde man deswegen nicht so schnell eine Entlastung schaffen können wie bei den über 80-Jährigen, prognostiziert Geißler.

Ein Viertel der Klinik-Mitarbeitenden bereits geimpft

Im Klinikum selbst ist die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden groß. Ein Viertel der Belegschaft ist demnach schon geimpft. In den vergangenen Tagen konnten laut Städtisches Klinikum Karlsruhe schon mehrere hundert mit dem AstraZeneca-Impfstoff versorgt werden, ab Montag wird es weitere 200 Impfungen geben. Bis zum 5. März sollen dann allein mehr als 1.200 Dosen für eine Erstimfpung genutzt werden.