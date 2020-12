Hunderte von Menschen sterben in Deutschland täglich am oder mit dem Corona-Virus. Am Klinikum Karlsruhe haben seit Beginn der Pandemie etwa 50 Menschen die Infektion nicht überlebt. Alarmierende Zahlen. Und die Lage entspannt sich leider nicht. Am Karlsruher Klinikum ist die Lage also ernst, aber immer noch unter Kontrolle.