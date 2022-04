Noch kein Normalbetrieb am Klinikum möglich

Obwohl der Höhepunkt der Corona-Infektionswelle offenbar überschritten ist, bleibt die Belastung am Klinikum Karlsruhe hoch. Die Zahl der infizierten Patienten ist vergangene Woche laut Klinikum erneut gestiegen.

Zwar sei die 7-Tage-Inzidenz auch in Stadt und Landkreis Karlsruhe deutlich gesunken, doch in der Altersgruppe ab 60 würden die Infektionen zunehmen, was zu einer Belastung der Kliniken führe, so Professor Martin Bentz, medizinischer Geschäftsführer am Klinikum Karlsruhe. Auch sei der Personalausfall durch Quarantäne und Corona-Erkrankung immer noch hoch, wenn auch leicht rückläufig. Daher müssten nach wie vor planbare Operationen teilweise verschoben werden. Trotz allgemeiner Aufhebung der Corona-Maßnahmen, bleiben die Kliniken im Raum Karlsruhe bei Schutzmaßnahmen, wie Masken- und Testpflicht sowie Beschränkung der Besuchsmöglichkeiten.