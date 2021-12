Omikron-Variante und "Querdenker" beschäftigen Kliniken und Behörden

per Mail teilen

Die Kliniken in der Region schauen besorgt auf die sich schnell ausbreitende Omikron-Variante des Corona-Virus. Trotz eines Rückgangs der Inzidenzen bleibe die Situation angespannt, teilten die Krankenhäuser mit.

Eine Verdopplungsgeschwindigkeit von zweieinhalb Tagen und vermehrt schwere Fälle bei Kindern und Jugendlichen – das seien die Merkmale der Omikron-Variante. Sie stelle derzeit den größten Unsicherheitsfaktor dar, teilte ein Sprecher der RKH-Kliniken und des Klinikums Mittelbaden mit.

Über 90 Prozent Auslastung der Intensivkapazität

In den RKH-Kliniken, mit Häusern in Bruchsal, Bretten, Neuenbürg und Mühlacker zählt man derzeit 120 Covid-Patienten, davon 35 auf Intensivstationen. Landesweit sind 101 Betten von 110 verfügbaren Betten der RKH-Kliniken aktuell belegt.

Noch immer müssten Operationen verschoben werden, heißt es auch aus dem Klinikum Mittelbaden. Hier liegen aktuell 54 Corona-Patienten, neun werden intensiv behandelt. Insgesamt stellen die Kliniken fest, dass das Durchschnittsalter der Patienten sinkt. Die meisten sind nach wie vor ungeimpft.

"Der Scheitelpunkt der vierten Welle ist erreicht, die leichte Entspannung kommt aber noch nicht auf den Intensivstationen an."

Stadt Karlsruhe: Umgang mit Omikron-Variante schwer einzuschätzen

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es aktuell sechs bestätigte Omikron-Fälle. Oberbürgermeister Mentrup (SPD) warnte vor einem rapidenAnstieg durch Familienzusammenkünfte bzw. Reiserückkehrer nach den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester. Aktuell sei die Datenlage zu der neuen Variante allerdings noch recht widersprüchlich und dementsprechend schwer einzuschätzen.

Karlsruhes Oberbürgermeister appelliert an Gegner der Corona-Maßnahmen

Die Stadt befürchtet außerdem, dass auch in Karlsruhe am kommenden Montag wieder ein so genannter Spaziergang von Gegnern der Corona-Maßnahmen stattfinden könnte. Mentrup warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung und dass Demonstrationsteilnehmer oft nicht merken, für welche Zwecke sie instrumentalisiert würden. Die sogenannten Spaziergänge sind nicht angemeldet und deshalb illegal.

"Diese Szene hat sich von einem Abstimmungsverhalten mit uns als Aufsichtsbehörde verabschiedet und lässt es auf ein Katz-und-Maus-Spiel ankommen, das sich am Rande der Legalität befindet."

Am Montagabend hatte es neben Karlsruhe unter anderem auch in Bruchsal, Ettlingen, Rheinstetten, und Karlsdorf-Neuthard teils nicht angemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Mindestabstände oft nicht eingehalten und in vielen Fällen fehlten Mund-Nasen-Bedeckungen.