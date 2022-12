Helios Klinik Pforzheim: Lage auf der Kinderstation weiter angespannt

Seit Wochen bringt eine Infektionswelle die Krankenhäuser in der Region an ihre Belastungsgrenzen. Vor allem die Kinderstationen sind überfüllt.

Im Helios Klinikum in Pforzheim herrscht Dauerbetrieb. Täglich kommen bis zu zehn Kinder mit Atemwegserkrankungen wie dem RS-Virus oder Influenza auf die Kinderstation. Vor allem Kleinkinder sind betroffen.



Einige Kinder sind zusätzlich am Coronavirus erkrankt. Die Versorgung der Kleinkinder ist aufwendig. Ohne freiwillige Sonderschichten von Ärzten und Pflegekräften wäre die Situation nach Anagen des Helios Klinikums nicht mehr zu bewältigen.

Kliniken im Raum Karlsruhe sind voll belegt

Eine Entlastung durch die Verlegung von Patienten in andere Kliniken ist dabei nicht möglich, denn dort sind die Kinderstationen ebenfalls voll. Das gilt auch für das Städtische Klinikum Karlsruhe. Durch die vielen Viruserkrankungen werden vor allem auf der Kinderstation die Betten für Kinder mit anderen Erkrankungen knapp. Wo es möglich ist, werden deshalb geplante Klinikaufenthalte abgesagt und verschoben. Das gilt auch für die RKH-Kliniken in Bretten, Bruchsal, Neunbürg oder Mühlacker.

Zahl der erwachsenen Patienten in Kliniken nimmt zu

Zuletzt mussten in den Kliniken in der Region auch immer öfter Erwachsene mit einer Influenza-Erkrankung stationär behandelt werden. Hierfür müssten flächendeckend Operationen verschoben werden, um die Ärzte und das Pflegepersonal zu entlasten, heißt es von den Karlsruher ViDia-Kliniken. Die Grippe- und Erkältungswelle trifft ebenfalls das Klinikpersonal, ein hoher Krankenstand und zusätzliche Belastungen für das verbliebene Personal sind die Folgen.

Glatteis sorgt für zusätzliche Arbeit

Zur aktuellen Krankheitswelle kamen in den letzten Tagen dann auch noch zahlreiche glatteisbedingte Unfälle in ganz Baden-Württemberg, die weitere Patienten in die Kliniken zwangen. In den RKH-Kliniken rechnet man damit, dass die hohe Belastung noch mindestens bis Weihnachten anhält. Erst danach könne man mit einer leichten Entspannung der Lage rechnen, so ein Sprecher der RKH-Kliniken.