Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe: Klimawandel bestimmt die Arbeit

Die Klimaveränderungen nehmen immer mehr Einfluss auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg. Der Klimawandel bestimmt deshalb zunehmend die Arbeit der Landesanstalt für Umwelt.

95 Prozent der Kommunen bemerken auf ihren Gemarkungen inzwischen den Klimawandel, aber nur zehn Prozent haben bereits Maßnahmen ergriffen, um sich den veränderten Bedingungen auch anzupassen. Das betont Eva Bell, Präsidentin der Landesanstalt für Umwelt (LUBW). Die Arbeit der Landesanstalt hat zunehmend mit dem Klimawandel zu tun.

Neben Hochwasservorhersage, Starkregenrisiko-Management oder Artenschutz kümmert sich die LUBW auch um Klimaschutz-Maßnahmen. So kann man im neuen Solarkataster zum Beispiel die Energiepotentiale und Wirtschaftlichkeit des eigenen Hausdachs berechnen lassen.

Nach der Dürre die Flut

Von Juni bis August fielen im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 40 Prozent mehr Niederschläge als im durchschnittlichen Sommer der letzten 30 Jahre. Das nasse Jahr beendete eine sechsjährige Trockenheitsphase.

Hochwasser am Rhein bei Karlsruhe SWR

"Auch Baden-Württemberg verzeichnete im Sommer eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Hochwasserereignissen"“, so Bell. Lokal wurden Extremniederschläge von über 100 Millimeter innerhalb weniger Stunden gemessen. Die Hochwasservorhersagezentrale der LUBW war in den Sommermonaten 2021 sechs Mal im Einsatz.

Ende Dezember war das Rheinufer in Neuburgweier bei Karlsruhe noch vom Hochwasser überflutet. Am Sonntag (30.1.) sieht es ganz anders aus: Durch das derzeitige Niedrigwasser sind die Kiesbänke des Altrhein-Arms deutlich zu sehen. SWR Conny Stenull

Klimaextreme zeigen: Anpassung wird immer wichtiger

Nicht nur die Novelle des Klimaschutzgesetzes im vergangenen Jahr, auch die Verankerung des Kompetenzzentrums Klima an der LUBW zeigen den hohen Stellenwert des Klimawandels für die Landesregierung. Aufgabe des Kompetenzzentrums sei es, Klimadaten gebündelt bereitzustellen, diese zu analysieren sowie die Landesverwaltung und Kommunen bei ihren Anpassungsstrategien zu unterstützen.

Aus einer Umfrage des Kompetenzzentrums geht hervor, dass rund 95 Prozent der Kommunen Auswirkungen durch den Klimawandel feststellen, jedoch nur zehn Prozent bisher ein Anpassungskonzept erstellt haben.

Treibhausgase in Baden-Württemberg

Weniger Verkehr bedeutet auch weniger Treibhausgasemissionen. Im Corona-Lockdown wurde Baden-Württemberg zum Reallabor: Gemittelt über alle Fahrzeugtypen ging der Verkehr im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent zurück. Das belegen LUBW-Auswertungen des letzten Jahres.

"Dies zeigt, welches Potenzial in einer Reduzierung des Individualverkehrs durch Nutzung von Homeoffice und einer Veränderung der Fahrgewohnheiten liegen kann."

Biotopverbund Gewässerlandschaften

Vor dem Hintergrund der sich immer deutlicher abzeichnenden Klimaveränderungen sei es wichtiger denn je, Naturräume wieder zu vernetzen und so den durch den Klimawandel betroffenen Tier- und Pflanzenarten Ausweichbewegungen zu ermöglichen. Zentrale Planungsgrundlage zur Sicherung und Vernetzung von Lebensräumen im Land ist der landesweite Fachplan Biotopverbund der LUBW, der im vergangenen Jahr um das Modul Gewässerlandschaften erweitert wurde.

Solarkataster für die Bürgerinnen und Bürger im Baden-Württemberg

Als neues Produkt stellte die LUBW das Solarkataster vor, das die Energiepotenziale auf den Dächern im Land zeigt und mit einem Wirtschaftlichkeitsrechner ausgestattet ist. Bürgerinnen und Bürger können hier errechnen, welche Einnahmen mit Sonnenenergie auf dem eigenen Dach erzielt werden könnten. Weitere Vorhaben der LUBW im neuen Jahr sind ein Klimaatlas und die Datenerhebung für einen Masterplan Wasserversorgung.