Ein Klimawald in der Neuen Mitte in Graben-Neudorf

In Graben-Neudorf wird am Sonntag ein sogenannter Klimawald eröffnet. Der Wald wurde im neuen Wohn- und Geschäftsquartier Neue Mitte angelegt.

Für den Klimawald wurde auf den bestehenden Asphalt Erde für die flachwurzelnden Bäume aufgeschüttet. Auf rund 300 Quadratmetern wurden über 70 Bäume, 1.000 Sträucher und 1.000 Stauden gepflanzt. Das Wäldchen soll bis zur endgültigen Fertigstellung des Platzes die Temperaturen im Sommer um bis zu 10 Grad senken. Laut Gemeinde bestand in der Bevölkerung der dringende Wunsch, die Fläche zu begrünen und zu beschatten.

"Es handelt sich um einen wichtigen Beitrag zur Klimafolgenbekämpfung!"

Klimawald als Übergangslösung auf dem künftigen Marktplatz

Die Planung für den künftigen Marktplatz in der Neuen Mitte in Graben-Neudorf läuft derzeit. Die endgültige Gestaltung wird erst in dreieinhalb Jahren beginnen, deswegen handelt es sich beim Klimawald um eine Übergangslösung. Die flachwurzelnden Bäume, die in den vergangenen Wochen hier gepflanzt wurden, sollen später an einen anderen Ort umgesetzt werden. Die Lichtung des Waldes wird für kleinere Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder standesamtliche Trauungen genutzt.

Die Baustelle des Klimawalds in der Neuen Mitte in Graben-Neudorf Pressestelle Gemeinde Graben-Neudorf

Die Idee für den Klimawald kam aus Heilbronn. Dort gibt es seit 2019 auf einer ehemaligen Brachfläche einen ähnlichen Klimawald. Dort wurde im Sommer ein Temperaturunterschied zu umliegenden Flächen von rund 10 Grad gemessen. Graben-Neudorf investiert 12.500 Euro in das Projekt, die restlichen rund 60.000 Euro werden von Sponsoren getragen.