Ein sogenannter "Klima-Stamm" beim Grötzinger Baggersee informiert über die wichtige Funktion des Waldes beim Klimaschutz. Er soll zum Nachdenken anregen und an die Funktion des Waldes erinnern.

An einem Wegedreieck, gleich unmittelbar wenn man vom Parkplatz kommt, steht er, der neue Klima-Stamm. Knapp zwei Meter hoch ist der Pappelstamm. An der Bodenscheibe kann man die alte Baumform noch gut erkennen. Darüber ist er mit Kettensägen, Holzmeißeln und Oberfräse zu einem bulligen Sechseck geformt. Die glatten Baumflächen bieten Platz für die Infotafeln.

Auf dem knapp zwei Meter hohen Pappelstamm sind Infotafeln aus sechs Lebensbereichen wie zum Beispiel Reisen, Fleischkonsum oder Kleidung angebracht. Der Stamm verdeutlicht die jeweils entsprechend anfallende CO2-Menge, erklärt Ulrich Kienzler, Forstamtchef in Karlsruhe.

Informationen sollen zum Nachdenken anregen

Seine Mitarbeiter haben den Klimastamm mit viel Engagement in ihrer Freizeit geschaffen. Die Tafeln darauf, die großformatigen CO2-Zahlen, die in den Baum geschnitzt sind, sollen informieren, zum Nachdenken anregen, ja vielleicht sogar zum Handeln, sagt Robert Mürb von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

"Wir hoffen, dass es zu Diskussionen kommt."

Diskussionen wird es sicherlich auch in den Waldklassenzimmern geben. Ulrich Kienzler will den neuen "Klima-Stamm" unbedingt in das städtische Waldpädagogik-Angebot integrieren. Denn, so sagt er, die Wälder leiden nicht nur unter dem Klimawandel.

"Langlebige Holzprodukte schützen das Klima."

Sie können auch Teil der Lösung des Problems sein, indem eben Bäume und Wälder CO2 speichern und indem wir das Holz nutzen, um damit CO2 dauerhaft möglichst lange zu binden. Insoweit setzen wir uns auch immer für eine stoffliche Nutzung von Holz in langlebigen Holzprodukten ein, weil dann eben lange Zeit das CO2 gespeichert bleibt, so Ulrich Kienzler.