Klimaschutzprojekt "Fifty-Fifty" an Schulen

Fünf Pforzheimer Kitas und elf Schulen haben im vergangenen Jahr mit einem Klimaschutzprojekt rund 100.000 Euro Kosten eingespart. Das Modellprojekt „Fifity-Fifty“ soll zeigen, wie sich ganz einfach auf lokaler Ebene das Klima schützen und gleichzeitig Geld sparen lässt. Richtiges Lüften in den Pausen, Licht aus beim Verlassen des Raumes oder Absenken der Raumtemperatur. Kleine Maßnahmen können große Auswirkungen beim Strom- und Wärmebedarf haben, wenn sie konsequent umgesetzt werden. Nicht nur die Umwelt profitiert davon, sondern auch die beteiligten Projektschulen und -kitas. Sie bekommen 50 Prozent des eingesparten Geldes zur freien Verfügung zurück. Durch die Kinder wird das Klimawissen in deren privaten Alltag mitgenommen und vervielfacht, so die Stadt Pforzheim. Ob das Projekt fortgeführt wird, entscheidet der Gemeinderat im März.