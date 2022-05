Zwischenstand zum Klimaschutzkonzept im Gemeinderat

Der Karlsruher Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag mit dem Zwischenstand des städtischen Klimaschutzkonzepts 2030. Das Konzept sieht eine umfangreiche Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen wie Ausbau von Fernwärme, Photovoltaik und Öffentlichem Nahverkehr vor. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 10 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Die Ausgaben für den Klimaschutz sollen weiter steigen: So werden in diesem und im kommenden Jahr unter anderem jeweils zehn zusätzliche Personalstellen für den Klimaschutz eingerichtet.