Klimacamp vor dem Schloss abgebaut

per Mail teilen

Nach über vier Monaten Präsenz vor dem Karlsruher Schloss haben Umweltschützer ihr Klimacamp abgebaut. Das teilten die Aktivisten mit, zu denen unter anderem Mitglieder von "Fridays for Future", der Initiative Seebrücke, des Klimakollektiv Karlsruhe und Greenpeace gehören. Mit dem Camp habe man die Klimakrise durch Angebote wie einer Klima-Podiumsdiskussion, vielen Workshops und zahlreichen Gesprächen vor der Bundestagswahl zu einem bürgernahen Thema machen können, teilten die Aktivisten weiter mit. Zu den Gründen für den Abbau wurde unter anderem genannt, dass es schwierig sei, das Camp in der kalten Jahreszeit auf ökologische und nachhaltige Weise aufrecht zu erhalten. Auch nach der Schließung des Klimacamps wollen die Aktivisten präsent sein. Neue Projekte seien bereits im Gespräch, als Planungsort werde das Quartier Zukunft in der Oststadt dienen.