Vor dem Schloss in Karlsruhe ist am Samstagnachmittag das Klimacamp gestartet. Umweltschützer wollen damit für sofortige Änderungen in der Klimapolitik sorgen.

"Wir bleiben, bis ihr handelt" ist das Motto der Aktion, an der sich unter anderem "Fridays for Future", die Initiative Seebrücke, das Klimakollektiv Karlsruhe und Greenpeace beteiligen. Das Camp startete am Samstagnachmittag mit einer Kundgebung vor rund 50 Personen. Darin machten die Organisatoren unter anderem auf Naturkatastrophen wie die Waldbrände in Australien im vergangenen Jahr aufmerksam und forderten entschlosseneres Handeln aus der Politik.

Dauercamp: Stadt erteilt Zulassung für mehrere Wochen

Das Camp werde zunächst für die kommenden Wochen zugelassen, bestätigte ein Sprecher der Stadt gegenüber dem SWR. Das Ordnungsamt hatte zuvor Bedenken wegen des offenen Endes geäußert. Es werde später eine erneute Prüfung des Klimacamps durch das Ordungsamt geben, so der Sprecher weiter, um die Genehmigung gegebenenfalls zu verlängern.

Auf dem Vorplatz des Schlosses sind zunächst acht Übernachtungszelte, ein Materialzelt, ein Versammlungszelt sowie meherere Pavillons aufgebaut, so die Organisatoren. Bis zu zehn Personen werden gleichzeitig vor dem Schloss übernachten. Tagsüber werde es Workshops und Diskussionsveranstaltungen geben. Vor allem die Verkehrspolitik müsse sich ändern, so die Forderungen. Die Aktivisten wollen aber auch schnell eine umweltschonendere Energiepolitik.

Dauercamp vor dem Schloss soll Druck erhöhen

Andere Kundgebungen und Aktionen der vergangenen Zeit, beispielsweise von "Fridays for Future", hätten bislang zu wenig Wirkung gezeigt, betonen die Organisatoren in Karlsruhe. Deswegen wollen sie mit dem dauerhaften Camp den Druck erhöhen. Sie hoffen auch auf Gespräche mit Vertretern der lokalen Politik.

"Wir wollen ein Dauercamp für eine Dauerkrise erschaffen."

Kritik gibt es auch an der Karlsruher Klimapolitik. Die gerade beschlossene Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) etwa sei das falsche Signal. Auf diese Weise locke man nicht mehr Fahrgäste in den ÖPNV, betonen die Umweltschützer.

"Die Bewältigung der Klimakrise ist natürlich auch für die Stadt eine zentrale Aufgabe."

Infostand des Klimacamps vor dem Karlsruher Schloss SWR

Klimacamps bereits in anderen Städten

Auch in anderen deutschen Städten haben Umweltschützer mit Klimacamps protestiert. In Augsburg führte der Streit zwischen dauercampenden Klimaschützern und der Stadt bis vor den Bayerischen Verwaltunsgegrichtshof. Die Stadt wollte das Camp räumen, die Aktivisten wehrten sich erfolgreich vor Gericht. In Aachen hatte ein Klimacamp zu Diskussionen im Rahmen der geltenden Corona-Maßnahmen geführt.