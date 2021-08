per Mail teilen

Mit der Klimaanpassungsstrategie reagiert die Stadt Karlsruhe auf die Herausforderungen des Klimawandels. Nun wurde ein interaktiver Stadtplan vorgestellt, der kühle Orte in der Stadt aufzeigt.

Die Stadt Karlsruhe gehört zu den wärmsten Städten in Deutschland und ist damit besonders Hitze gefährdet. Auch wenn dieser Sommer etwas kühler verlief, werde es in den kommenden Jahren immer wichtiger, auf extreme Hitze zu reagieren, betonte Karlsruhes Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne).

Innenstadt viel heißer als Umland

Bereits in den vergangenen Jahren sei die Hitzebelastung durch aufgeheizte Gebäude und Straßen für die Bevölkerung sehr hoch gewesen. Temperaturmessungen aus den vergangenen Jahren zeigten einen Temperaturunterschied von sieben Grad zwischen Innenstadt und Umland, so Bürgermeisterin Bettina Lisbach.

Klimaanpassungsstrategie wird ständig aktualisiert

Die Klimaanpassungsstrategie der Stadt wurde bereits 2013 erstmals veröffentlicht und wird nun laufend aktualisiert. Insgesamt umfasst sie 85 Klimaanpassungsmaßnahmen auf 16 Handlungsfeldern. Dazu zählen auch Öffentlichkeitsarbeit und Gesundheitsvorsorge sowie Stadtplanung.

Zuletzt hat der Gemeinderat Ende Juli ein komplexes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Dazu zählt auch der interaktive Stadtplan, der kühle Orte in der Stadt aufzeigt: zum Beispiel an Trinkwasserbrunnen, Wasserspielen oder Grünflächen mit ausreichend Baum-Schatten. Kleine Symbole zeigen die Orte auf dem interaktiven Plan im Internet an.

Mikroklima in der Stadt verbessern

Wichtige Ziele der Gesamtstrategie sind, die Bevölkerung vor Hitze, Starkregen und Hochwasser zu schützen, Grünanlagen vor dem Austrocknen zu bewahren und sie weiter auszubauen. Dazu gehört auch die Begrünung von Flachdächern und Gleisbetten der Straßenbahnen, sogenannte "Rasengleise", die es mittlerweile auf 5,4 Kilometern Länge gibt. Das alles dient der Verbesserung des Mikroklimas.

Auch Tigermücke Zeichen für Klimawandel

Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Maßnahmen ständig angepasst werden müssen, ist auch die Asiatische Tigermücke. Normalerweise fühlt sie sich eher in tropischen oder subtropischen Gebieten wohl, mittlerweile ist sie aber auch in Karlsruhe angekommen. Die Stechmücke kann Viren übertragen, zum Beispiel Dengue oder Zika, und ist damit eine potentielle Gefahr für den Menschen. Derzeit habe man sie unter Kontrolle, so Lisbach, doch ihre Verbreitung müsse dauerhaft im Blick behalten werden.