Am Freitag machen sich Klimaaktivisten aus Karlsruhe mit dem Rad auf den Weg nach Berlin. Die Tour "Ohne Kerosin nach Berlin" wird organisiert von den "Students for Future", einer Untergruppe von "Fridays for Future". Ziel des Protests ist es, Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken. Die etwa 60 Radler wollen zwischen 5. und 10. September in Berlin ankommen und unterwegs verschiedene klimarelevante Ziele ansteuern.