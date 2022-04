Kriegsgegner und Klimaaktivisten von Extinction Rebellion Deutschland haben am Mittwochnachmittag für eine Stunde die Einfahrt der Karlsruher Erdölraffinerie Miro blockiert. Die Aktivisten wiesen darauf hin, das der russische Konzern Rosneft 24 Prozent der Anteile an Miro hält. Die Karlsruher Raffinerie finanziere auf diese Weise den Krieg in der Ukraine mit, sagen sie. An der Aktion waren laut Polizei 12 Klimaschützer beteiligt. Nach einer Stunde wurde die Blockade von der Polizei aufgelöst.