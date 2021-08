per Mail teilen

Im Karlsruher Stadtteil Rüppurr ist es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenbahn gekommen. Der Fahrer des Kleintransporters hatte sich nach Polizeiangaben an einer roten Ampel falsch eingeordnet und fuhr deswegen nochmal rückwärts. Dabei geriet er auf die Bahngleise und wurde von einer Straßenbahn erfasst. Verletzt wurde niemand, der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt bei mindestens 30.000 Euro.