Auf der A8 bei Pforzheim ist am Donnerstagabend ein Kleintransporter ungebremst in einen Gefahrgutlaster gekracht. Der Fahrer des Transporters hatte den Lkw beim Spurwechsel übersehen. Trotz der Schwere des Crashs blieben beide Fahrer fast unverletzt. Der Fahrer des kleineren Fahrzeuges hatte beim Spurwechsel den Lkw übersehen und war mit voller Wucht in das Heck gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge dauerte bis in den späten Abend, zwei Spuren waren zeitweise gesperrt.