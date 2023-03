Der Kleintierzuchtverein Muggensturm konnte sich in der ersten Runde von SWR4 Verein(t) durchsetzen. Mit dem Gewinn sollen die alten und maroden Dächer repariert werden.

Der Kleintierzuchtverein Muggensturm ist für die Kinder von Familie Dahringer ein richtiger Abenteuerspielplatz. Denn neben den vielen Tieren, um die sich die Jüngsten kümmern können, gibt es reichlich Platz zum Herumtoben.

"Für die Kinder ist das hier total das Paradies."

Dächer sind alt und marode

Inzwischen ist das Paradies aber ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Dächer der 20 Häuser, in denen die Tiere leben, sind alt und marode und müssen dringend ausgetauscht werden. Das Holz unter den Dächern ist in vielen Fällen aufgeschwemmt und morsch. An einzelnen Stellen ist es sogar schon herunter gebrochen. Wenn es geregnet hat, bilden sich im Inneren große Pfützen. Das Wasser läuft auch in die Ställe der Tiere.

Küken leiden besonders an Nässe

Gerade für die Küken ist die Nässe problematisch. Weil die Tiere noch so jung sind, sei ihr Immunsystem noch schwach. Deswegen werden die Küken schneller krank. Teilweise kann es aber noch schlimmer kommen. "Bei uns im Haus hat es schon mal reingeregnet und deswegen ist die Rotlichtlampe ausgefallen und die Küken sind erfroren", erzählt der Sohn von Vanessa Dahringer.

Für die Küken ist die Nässe gefährlich SWR

Kleintierzuchtverein setzt sich in Finalrunde durch

Um Geld für die Reparatur zu bekommen, hat sich der Kleintierzuchtverein Muggensturm bei der Aktion SWR4 Verein(t) beworben. In der finalen Runde konnte sich der Kleintierzuchtverein Muggensturm dann gegen die Eulen- und Greifvogelpflegestation HEINZ aus Bopfingen durchsetzen. 4.444 Euro bekommt der Kleintierzuchtverein, damit die Züchter den Tieren in Zukunft trockene Ställe bieten können.

Bald können die Kleintierzüchter den Vögeln wieder trockene Ställe bieten SWR

Viel Aufmerksamkeit durch SWR4-Aktion

Aber nicht nur das Geld zählt. Ausgelöst durch die SWR4-Aktion haben auch der Muggensturmer Bürgermeister, die Gemeinde und Sportvereine ihre Hilfe angeboten. Sogar ein Baumarkt hat sich bei den Kleintierzüchtern gemeldet. Von dem "haben wir jetzt auch ein Angebot bekommen, dass wir, wenn wir Material bräuchten, uns dort hinwenden können", erzählt Vanessa Dahringer.

"Wir haben genug Männer hier auf der Anlage, die anpacken sollen."

Die Kleintierzüchter in Muggensturm freuen sich über die große Aufmerksamkeit. Mit der Unterstützung und dem Geld kann der Verein jetzt an die Renovierung der Dächer gehen. Trotzdem gibt es aber immer noch viel Arbeit. Die Reparatur macht der Kleintierverein nämlich größtenteils selbst.