In Calw ist ein Kleinkind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei war das zwei Jahre alte Kind am Montagabend unvermittelt auf die Straße gerannt. Beim Zusammenstoß sei es im Bereich der Beine verletzt worden. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.