Kleine Veränderungen zum Fahrplanwechsel

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag gibt es bei der Deutschen Bahn und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) nur wenige Veränderungen. Bei einigen S-Bahn- und Buslinien werden die Zeiten im Minutenbereich angepasst. Auf der S5 wird es zur besseren Anbindung von Schichtarbeitern aus dem Pfinztal im Nightliner Verkehr ein zusätzliches Zugpaar von und nach Söllingen geben, bei der S1 und der S8 kommt es zu Anpassungen wegen Bauarbeiten. Auch bei einigen Buslinien gibt es leicht veränderte Zeiten, auf Wunsch der Stadt Ettlingen wird eine zusätzliche Haltestelle "Kaisereiche" zur Anbindung der dort startenden Wanderwege eingerichtet. In den Innenstadtbereichen von Karlsruhe und den umliegenden Städten gibt es keine Veränderungen. Der KVV bitte seine Kunden am Sonntag vor Abfahrt noch einmal einen Blick in den aktuellen Fahrplan zu werfen.