Neuer XXL-ICE zum Sommerfahrplan im Einsatz

Mit Beginn des Sommerfahrplans am 13. Juni setzt die Deutsche Bahn mehr ICE-Züge von Karlsruhe in die Schweiz und nach Hamburg ein. Zum ersten Mal geht der neue XXL-ICE mit über 900 Fahrgästen in den regelmäßigen Einsatz, der 374 Meter lange Zug hält auch in Karlsruhe und fährt bis Chur. Außerdem verkehrt ein neuer ICE aus der Schweiz kommend bis Hamburg mit Halt in Karlsruhe. Beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) ändern sich einige wenige S-Bahn und Busverbindungen zum kleinen Fahrplanwechsel. Die S 4 wird auf Wunsch von Schichtarbeitern am späten Abend bis Bauerbach verlängert. Kleinere Veränderungen betreffen die S5/S51 sowie Busverbindungen.