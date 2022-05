Widerspruch gegen Castor-Einlagerung im früheren Atomkraftwerk

Gegen die Pläne, bald Castoren mit Atommüll im ehemaligen Kernkraftwerk in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) einzulagern, will die Stadt so schnell wie möglich Widerspruch einlegen. Diesem Widerspruch wollen sich auch vier Privatpersonen anschließen. Bis Ende 2024 sollen bis zu fünf Castoren mit hoch radioaktiven Abfällen aus Frankreich ins Zwischenlager Philippsburg kommen. Der Müll stammt ursprünglich aus deutschen Kernkraftwerken. Sollte das Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung die Widersprüche zurückweisen, dann würden die Stadt und die Privatpersonen Klage einreichen, so Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus (parteilos).