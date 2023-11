Der Alpenverein Baden-Württemberg klagt gegen das Kletterverbot am Battertfelsen bei Baden-Baden. Seit Anfang Januar gilt ein Betretungsverbot der Badener Wand.

Mit der Klage will der Alpenverein bewirken, dass die Vollsperrung der Badener Wand rückgängig gemacht wird. Auch die Bürgerinitiative 100 Prozent Battert will Klage einreichen. Zuvor waren Alpenverein und Bürgerinitiative mit einem Widerspruch gegen das Kletterverbot gescheitert. Sportler dürfen seit dem ersten Januar an diesem Teil des Battert-Felsens nicht mehr klettern – alle Haken zur Sicherung in der Wand wurden vom Regierungspräsidium Karlsruhe entfernt. Grund ist der Schutz der dort brütenden Wanderfalken. Eine saisonale Sperrung der Wand während der Brut halte er für ausreichend, so Kai Helmle, Geschäftsführer des Landesverbandes des Alpenvereins.