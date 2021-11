Mögliche Klage gegen Geothermie-Genehmigung

Der Gemeinderat von Graben-Neudorf befasst sich kommende Woche mit einer möglichen Klage gegen das Landesbergamt in Freiburg. Hintergrund ist das Genehmigungsverfahren für ein Geothermiekraftwerk bei Graben-Neudorf. In einem Brief an das zuständige Freiburger Regierungspräsidium fordert Bürgermeister Christian Eheim (SPD) Informationen, wie die Bohrgenehmigung für Graben-Neudorf zustande kam. Eheim kritisiert eine fehlende Umweltverträglichkeitsprüfung. Außerdem seien die Bedenken von Bürgern nicht ausreichend geprüft worden. Dem Bürgermeister stößt sauer auf, dass als Prüfungsgrundlage für die Bohrgenehmigung kein unabhängiges Gutachten heran gezogen wurde. Sollte der Gemeinderat zustimmen, will Graben-Neudorf vorsorglich Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe einreichen.