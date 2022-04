Gewerkschaft ruft zu Kita-Streik auf

In Rastatt werden am Dienstag alle Kindertagesstätten der Stadt bestreikt. Auch Teile des Landratsamts sind davon betroffen. Der Aufruf für den Streik kam von der Gewerkschaft ver.di. Sie hat am Morgen eine Kundgebung auf dem Platz zwischen dem Landratsamt und der Reithalle geplant. Ver.di rechnet mit etwa 80 Teilnehmenden. Hintergrund des Streiks sind anstehende Tarifverhandlungen Mitte Mai. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bessere Arbeitsbedingungen - zum Beispiel durch einen Anspruch auf Qualifizierung und eine entsprechende Bezahlung. Mit dem Streik will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben zeigen, wie unverzichtbar und wertvoll die Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst für die Gesellschaft ist.