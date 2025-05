per Mail teilen

Die Stadt Karlsruhe denkt darüber nach, Geschwister-Rabatt in Kitas zu streichen. Die Entscheidung im Gemeinderat wurde vertagt, Eltern wollen trotzdem demonstrieren.

Es könnte bald finanziell knapper für viele Familien mit mehreren Kindern in Karlsruhe werden: Der Geschwister-Rabatt für Kita-Kinder steht auf der Kippe. Das sorgt für Unmut bei vielen Karlsruher Eltern.

Kita-Zuschuss: Geschwister konnten in Karlsruhe bisher sparen

Den Geschwister-Rabatt gibt es in Karlsruhe seit 1998. Wenn Geschwisterkinder dieselbe Kita besuchen, müssen Eltern trotzdem nur für ein Kind zahlen. Den Zuschuss bekommen alle Familien, unabhängig von ihrem Einkommen.

Bei der Stadt Karlsruhe stehen allerdings weiterhin Sparmaßnahmen auf dem Programm. Insgesamt muss man dort einem Gesamtdefizit von insgesamt 80 Millionen Euro begegnen. Im aktuellen Jahr werde die Gesamtverschuldung und Kreditverbindlichkeiten bei über einer Milliarde Euro liegen, hatte Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) zuletzt verlautbart. Das dürfe so nicht weitergehen, deswegen müsse man die kommenden zwei Jahre nutzen, um andere Finanzierungsformen zu finden. Eine Möglichkeit könnte laut Gemeinderat sein, den Geschwister-Rabatt zu streichen.

Man schmeißt das Geld zum Fenster raus und jetzt streicht man bei den Familien, die mehr als ein Kind haben, Geld ein. Dabei hieß es ja eigentlich, dass man den Kitabeitrag komplett abschaffen will, wie in der Pfalz.

Demo in Karlsruhe: Unmut zieht Eltern auf die Straße

Den Geschwister-Rabatt zu streichen wäre "ein absoluter Schlag ins Gesicht", so ein betroffener Vater. Familien mit mehr als einem Kind müssten mit Mehrkosten von 400 Euro im Monat rechnen. Am Dienstag, den 27. Mai, wollen rund 500 Eltern und Kinder in der Karlsruher Innenstadt gegen die Streichung des Rabatts demonstrieren. Zur Demo aufgerufen hatte der Verein Aktion Vorschulkind mit dem Gesamtelternbeirat der Karlsruher Kindertageseinrichtungen (GKK). Außerdem gibt es eine Petition des Beirats mit bereits über 7.000 Unterschriften.

Der GKK warnt vor den Folgen für Familien mit mehreren Kindern. Er spricht aber auch von nachgelagerten Konsequenzen für die Stadt Karlsruhe.

Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen - gegen pauschale Einsparungen und für Chancengleichheit. Familien sind keine Sparposten, sondern die Grundlage unserer Zukunft.

Karlsruher Gemeinderat vertagt Entscheidung

Eigentlich war die Abstimmung über die Vorlage zur Streichung des Geschwister-Rabatts im Karlsruher Gemeinderat ebenfalls für den Dienstag geplant. Eine Woche zuvor wurde der Punkt jedoch von der Tagesordnung gestrichen. Einigkeit schien es dort bisher ohnehin nicht zu geben. Unter anderem die Grünen als größte Fraktion im Gemeinderat hatten sich gegen die Streichung ausgesprochen. Auch die SPD bezeichnet die Streichung der Geschwisterkindregelung in einem Statement als höchst problematisch. Außerdem wollte die Partei beantragen, die Beratung zur Geschwisterkindregelung erst dann zu verhandeln, wenn alle anderen Sparvorschläge zur Aufhebung der Haushaltssperre vorliegen.