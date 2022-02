Karlsruher Wissenschaftler bestimmen Obergrenze der Neutrinomasse

Das internationale KATRIN-Experiment am KIT hat die Masse von Neutrinos erstmals näher bestimmt. Aus den jetzt veröffentlichten Daten lässt sich eine Obergrenze von 0,8 Elektronenvolt für ihre Masse ableiten.

Damit wurde die Masse dieser Leichtgewichte des Universums mit einer bisher unerreichten Präzision eingegrenzt. Neutrinos haben in der Welt der Teilchenphysik eine Sonderstellung, denn ihre winzige Masse weist auf physikalische Prozesse jenseits der bisher bekannten Theorien und Modelle hin.

Ohne eine Messung der Neutrinomasse ist unser Verständnis des Universums unvollständig, so die KIT-Wissenschaftler. Bisher sind nur rund 50 von 1.000 Messtagen ausgewertet, bis Ende 2024 soll das KATRIN-Experiment die tatsächliche Neutrinomasse bestimmen. Es benutzt dazu den sogenannten Beta-Zerfall von Tritium, einem instabilen Wasserstoff-Isotop, um aus der Energieverteilung der bei diesem Zerfall erzeugten Elektronen die Masse des Neutrinos zu bestimmen.

Bisher unerreichte Präzision

Dazu ist ein enormer technischer Aufwand notwendig: Das 70 Meter lange Experiment beherbergt die weltweit intensivste Quelle von Tritium sowie ein riesiges Spektrometer, mit dem sich die Energien der Zerfallselektronen mit bisher unerreichter Präzision messen lassen. Die hohe Qualität der ersten Daten nach der Inbetriebnahme im Jahr 2019 konnte in den letzten beiden Jahren kontinuierlich gesteigert werden.

Aufbau des KATRIN-Experimentes am KIT Campus Nord Pressestelle KIT

"KATRIN läuft als Experiment mit höchsten technologischen Anforderungen nun wie ein perfektes Uhrwerk."

Erstmals stößt so ein direktes Neutrinomassenexperiment in den kosmologisch und teilchenphysikalisch wichtigen Massenbereich unter einem Elektronenvolt vor, in dem die fundamentale Massenskala von Neutrinos vermutet wird. "Die Teilchenphysik-Gemeinschaft ist begeistert, dass die 1-eV-Barriere von KATRIN durchbrochen wurde", kommentiert Neutrinoexperte John Wilkerson, University of North Carolina, der Vorsitzende des KATRIN Executive Boards die Ergebnisse.

Neutrinos durchdringen jede Materie, ohne Spuren zu hinterlassen. SWR SWR - Thomas Hillebrandt

Die weiteren Messungen zur Neutrinomasse werden noch bis Ende 2024 andauern. Um das volle Potenzial dieses einzigartigen Experiments auszuschöpfen, wollen die Wissenschaftler fortwährend Verbesserungen zur weiteren Absenkung der Störereignisrate vornehmen.

Der Dunklen Materie auf der Spur

Dabei spielt die Entwicklung des neuen Detektorsystems TRISTAN, mit dem sich KATRIN ab 2025 auf die Suche nach "sterilen" Neutrinos begeben soll, eine besondere Rolle. Solche sterilen Neutrinos wären Kandidaten für die mysteriöse Dunkle Materie, die sich schon in vielen astrophysikalischen und kosmologischen Beobachtungen gezeigt hat, deren Natur aber noch immer unbekannt ist.