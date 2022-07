per Mail teilen

Pilzkrankheiten verursachen jedes Jahr Millionenschäden bei Weinreben, die schon durch den Klimawandel geschwächt sind. Forschern des KIT in Karlsruhe ist es nun gelungen, die chemische Kommunikation von Krankheitserregern mit Pflanzen auszutricksen. Durch diesen "Biohack" soll der Einsatz von giftigen Fungiziden ganz vermieden werden können. Um die richtigen Signale zu identifizieren und nutzbar zu machen, arbeiteten die Forschenden bisher allerdings nicht mit ganzen Pflanzen und Pilzen, sondern mit einzelnen Zellen. An der Forschung sind neben dem KIT unter anderem auch die Universitäten Freiburg und Straßburg beteiligt. Die Technologie soll demnächst in der Praxis erprobt werden.