KIT-Experte besorgt über Atomkraftwerke in der Ukraine

Der Experte für Atomkraft-Unfälle, Wolfgang Raskob vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), ist wegen des Krieges in der Ukraine über einen möglichen Unfall am AKW Saporischschja besorgt. Er sehe zwei Risiken: Zum einen eine Fehlbedienung und dass der Strom komplett ausfalle. Die Brennstäbe in den laufenden Anlagen müssten gekühlt werden, sagte Raskob, der sich mit Unfallschutz nach kerntechnischen Unfällen befasst. Die fehlende Kühlung habe ja auch den Unfall in Fukushima verursacht. Wenn der Strom ausfalle, etwa weil die russische Armee die Leitungen zerstöre und der Notstromdiesel nur für zwei Tage reiche, dann entstehe ein echtes Problem.