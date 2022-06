In Nordbaden sind die ersten in der Region erzeugten Kirschen im Handel. In dieser Woche werden vor allem die frühen Sorten wie zum Beispiel "Burlat" geerntet. Noch sind die Mengen - die vor allem aus dem Raum Heidelberg stammen - gering, so Hans Lehar, der Geschäftsführer der Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft (OGA) in Bruchsal. Deutlich mehr Kirschen kommen aus Südbaden, vom Bodensee und aus Rheinhessen.