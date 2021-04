Die Evangelische Landeskirche in Baden bietet eine digitale Osternacht in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag an. Von 23 bis 7 Uhr sollen Bilder verschiedener Osterfeuer zu sehen sein, jede halbe Stunde gibt es einen liturgischen Programmpunkt wie eine Lesung oder ein Lied, teilte die badische Kirche in Karlsruhe mit. Seit Beginn der Corona-Pandemie überträgt die Evangelische Landeskirche Gottesdienste aus ihren Kirchengemeinden. An Karfreitag gibt es dort einen Gottesdienst aus Pforzheim zu sehen.