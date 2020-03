per Mail teilen

Wie andere katholische Gemeinden in der Erzdiözese Freiburg steht auch die Seelsorgeeinheit Waghäusel-Hambrücken vor großen Veränderungen: Es geht um die Zukunft der Kirchenimmobilien.

"Die Kirche im Dorf lassen" ist ein altes Sprichwort, das jeder kennt und das im übertragenen Sinne zur Mäßigung aufrufen soll. In der katholischen Kirchengemeinde Waghäusel-Hambrücken wird es momentan allerdings ziemlich wörtlich genommen. Die Frage ist: kann sich die Kirche ihre Kirchen und Gemeindehäuser in Waghäusel, Kirrlach, Wiesental und Hambrücken überhaupt noch alle leisten?

Dauer 2:46 min Katholische Kirche Waghäusel verordnet sich Sparprogramm "Die Kirche im Dorf lassen", dieses Sprichwort wird in der katholischen Kirchengemeinde Waghäusel Hambrücken gerade sehr wörtlich genommen. Die Frage ist, ob sich die Kirche all ihre Gebäude noch leisten kann.

Gemeindehäuser stehen leer

Das Kirrlacher Alfred Delp Gemeindezentrum, das ist ein Haus mit Kindergarten und Tafelladen und einem großen Parkplatz. Eine Institution, die über rund 3.000 Quadratmeter Nutzfläche verfügt. Inzwischen viel zu groß für die immer kleiner werdende katholische Kirche am Ort.

Nach Angaben von Gemeindepfarrer Peter Bretl stehen im Gemeindezentrum in Kirrlach immer häufiger Räume einfach leer. Eine Erhebung der Gemeinde hat ergeben, dass die Auslastung des Zentrums nur noch rund zehn Prozent beträgt. Seit den 70er Jahren, als das Alfred Delp Haus eröffnet wurde, hat sich die Situation völlig verändert: Während die Zahl der Gläubigen zurückgeht, steigen die Unterhaltskosten immer weiter.

Kirche befürchtet Millionenverluste

Nach den Vorgaben aus dem erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg muss die Gemeinde Waghäusel-Hambrücken, wie alle anderen Kirchengemeinden auch, pro Quadratmeter Nutzfläche in ihren Kirchen und Gemeindehäusern 55 Euro Rücklagen und Unterhaltungskosten pro Jahr vorhalten. Das macht für Pfarrer Peter Bretl und seine Gemeinde pro Jahr eine Summe von mehr als einer Million Euro aus. Damit lebt Waghäusel-Hambrücken ganz eindeutig über seine Verhältnisse, sagt Peter Bretl. Trotzdem sollen in der Gemeinde alle Kirchen geöffnet bleiben, vielleicht aber nicht sämtliche Gemeindehäuser.

Gemeinde muss neue Nutzungskonzepte erfinden

Der Pfarrer will mit seinem neuen Kirchengemeinderat neue Nutzungskonzepte diskutieren. Im Raum steht beispielsweise, die Innenräume der Kirchen neu aufzuteilen und dort dann auch Gruppenräume einzubauen. Anderswo, beispielsweise in Odenheim, werden solche Ideen bereits umgesetzt. Für die Seelsorgeeinheit Waghäusel-Hambrücken gibt es aber noch keine konkreten Pläne, betont der Pfarrer.