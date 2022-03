Den Alltag hinterfragen - Fastenaktionen der Kirchen

Die Kirchen rufen zum Aschermittwoch zu zwei Fastenaktionen auf. Die ökumenische Aktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit widmet sich in diesem Jahr dem Thema Ernährung. Bis zum Ostersonntag sind Teilnehmende eingeladen, die eigene Ernährung, den Einkauf und die Zubereitung von Lebensmitteln in den Blick zu nehmen und wenn möglich klimafreundlicher zu gestalten - zum Beispiel regionaler und saisonaler einzukaufen, weniger wegzuwerfen oder den Einkauf ohne Auto zu erledigen. Alltagsroutinen hinterfragen soll auch die evangelische Fastenaktion unter dem Motto "Sieben Wochen ohne Stillstand". Dabei gehe es darum Neues auszuprobieren, Geduld und Vertrauen zu üben und in Bewegung zu bleiben - auch über die Osterfeiertage hinaus, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Landeskirche Baden.