Die evangelischen und katholischen Kirchen in Rastatt distanzieren sich von einem so genannten Gottesdienst auf der Querdenker-Demonstration in Rastatt. Am vergangenen Samstag hatten Kritiker der Corona-Maßnahmen trotz eines gerichtlichen Verbots eine Kundgebung in Rastatt abgehalten. Die Rastatter Kirchen wehren sich in einer gemeinsamen Pressemitteilung entschieden gegen jeden Versuch, die Pandemie zu bagatellisieren oder das Leid von Menschen für politische Zwecke zu instrumentalisieren.