Unter dem Motto ""Kino leuchtet - für Dich“ haben am Sonntagabend rund 300 Kinos ihre Gebäude innen und außen beleuchtet um auf ihre schwierige Situation hinzuweisen. Auch Herbert Born, Betreiber der Schauburg in Karlsruhe, hat mit seinem Kino an der Aktion teilgenommen: