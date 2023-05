Kongress in Baden-Baden: "Das Kino der Zukunft ist ein Erlebnisraum"

Die Kinos sind in Aufbruchstimmung. Auf einem Kongress in Baden-Baden ging es um gute Besucherzahlen, Luxus-Kinosessel, die Streaming-Konkurrenz und das Kino der Zukunft.

Nach zweijähriger Pandemie-Krise herrscht in der Kinobranche derzeit wieder Aufbruchstimmung. Wie auf dem Kinokongress in Baden-Baden bekannnt wurde, erreichen die Besucherzahlen bereits Werte der Vor-Corona-Zeit.

Kino lockt die Menschen wieder an

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres wurden deutschlandweit rund 35 Millionen Kinotickets verkauft. Kino-Kongress-Chefin Christine Berg sagte gegenüber dem SWR, dass man damit rechne, noch in diesem Jahr die 100-Millionen-Marke zu knacken. Das sei in etwa der Wert des Jahres 2019.

Sportereignisse und Konzerte im Kino

Auf dem Kinokongress in Baden-Baden gibt es auch eine Fachmesse. Dort werden unter anderem neue Projektions-Technologien, Luxus-Kinosessel, aber auch neue Popcorn-Maschinen präsentiert. Das Kino der Zukunft wird nach Angaben der Kongressveranstalter mehr und mehr zum Erlebnisraum. Dazu gehörten auch Sport- und Konzertübertragungen direkt in die Kinosäle.

Technische Ansprüche an das Kino steigen und steigen

Wichtig für die Kinobetreiber sei, so die Kongressveranstalter, offen für neue Technologien zu sein. Während in Pandemiezeiten die Menschen Kinofilme per Streaming auf dem heimischen Computer genossen, seien zeitgleich auch die technischen Ansprüche gewachsen. Nach wie vor wichtig bleiben für die Kinobetreiber Hollywood-Blockbuster wie Star Wars, Avatar oder Fast and Furious. Aber auch deutsche Kinoproduktionen lockten zuletzt immer mehr Menschen in die Kinos.

Imax-Chef Rich Gelfond. SWR

Beim Kongress in Baden-Baden mit dabei ist auch Rich Gelfond. Er ist Chef der IMAX-Corporation, die bereits mehr als 1.700 solcher Systeme in 87 Ländern der Erde betreibt. Auch IMAX profitiere vom derzeitigen Kino-Boom, so Gelfond. Das erste Quartal dieses Jahres ist mit rund 282 Millionen Dollar das bisher umsatzstärkste Quartal des Unternehmens überhaupt.

Kinokongress Baden-Baden eines der größten Branchentreffen

Der Kinokongress in Baden-Baden zählt zu den größten Branchentreffen der Kinowirtschaft im deutschsprachigen Raum. Rund 1.000 Besucher haben sich für den nicht öffentlichen Kongress registriert. Die Kino-Fachmesse gibt es bereits seit etwa 50 Jahren.