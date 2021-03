Unter dem Motto "Kino leuchtet - für Dich" machen bundesweit rund 300 Lichtspielhäuser auf ihre schwierige Situation aufmerksam. Nach vielen dunklen Wochen gehen in den Kinos die Lichter an und weisen darauf hin, das schon seit Monaten keine Besucher mehr da waren und das die Kinobetreiber schnell Perspektiven für eine Öffnung brauchen. Auch das Kino Schauburg in Karlsruhe nimmt an der Aktion teil. SWR Reporter Wolfgang Hörter hat bei den Vorbereitungen vorbei geschaut: