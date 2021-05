Kinder und Jugendliche gehören zu den Verlieren der Corona-Krise. Deren Interessen wurden kaum berücksichtigt, bemängelt der Pforzheimer Kinderschutzbund. Und er hat eine Forderung.

Der Ortsverein des Kinderschutzbundes Pforzheim/Enzkreis hat am Freitag auf Defizite aufmerksam gemacht. Kindern, die nur noch zuhause sitzen, fehle in der Pandemie alles, was in ihrem Alter wichtig sei: Austoben, Austausch mit Gleichaltrigen, Ansprache durch Lehrer. Das merke man den Kindern an. Eltern seien überfordert, die Zahl der Fälle von Kindeswohlgefährdung steige, teilte der Kinderschutzbund in Pforzheim mit.

Während Campingplätze, Freibäder und Biergärten wieder öffnen, gilt für die Kinder weiterhin: Homeschooling oder Wechselunterricht. Viele Jugendliche waren seit Dezember nicht mehr in der Schule. Auch Sport ist weiterhin kaum möglich.

Kontaktbeschränkungen und kein Impfstoff für Kinder

Dazu kommen für die über 14-Jährigen dieselben Kontaktbeschränkungen wie für Erwachsene, gleichzeitig gibt es aber kaum Aussicht auf Besserung in Form einer Impfung. Ein Impfstoff für Kinder wurde bisher nicht zugelassen und auch wenn, sind sie nicht priorisiert.

Auch die 13-jährige Lea Marold aus Pforzheim sehnt sich nach Normalität. Sie leide sehr unter der aktuellen Situation und wünscht sich einen normalen Schulalltag und "mal mit Freundinnen in die Stadt gehen zu können". Die Entscheidungen der Politik kann sie oft nicht nachvollziehen.

"Ich fühle mich manchmal unverstanden und nicht berücksichtigt. Aber dass wir heute einen Tag wieder in die Schule durften, das war ein Fortschritt."

Corona-Jahr sei ein verlorenes Jahr für viele Kinder

Viele Kinder hätten ein komplettes Lebensjahr verloren, sagt Doris Möller-Espe vom Pforzheimer Kinderschutzbund. Schulische und außerschulische Bildung komme seit über einem Jahr zu kurz, aber auch die emotionale Entwicklung und Reife von Jugendlichen.

"Die müssen sich reiben, die müssen sich von ihren Eltern lösen, all das konnte nicht stattfinden. Aber das muss sein."

Vor allem Kinder mit Migrationshintergrund seien die Verlierer der Pandemie. Viele lebten in beengten Verhältnissen, vielen fehle die technische Ausstattung für das Homeschooling. Sie zeigten Defizite in der schulischen, aber auch in der sprachlichen Entwicklung, sagt Doris Möller-Espe.

Politik soll Kinder und Jugendliche anhören

Der Pforzheimer Kinderschutzbund fordert nun, auch die Kinder zu Wort kommen zu lassen. Bisher sei die Sicherheit der älteren Bevölkerung sowie die Interessen der Wirtschaft wichtiger gewesen. Nun müsse man aber auch die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder bei Entscheidungen berücksichtigen.