Zwei Impftage und Beratungen zu Kinderimpfungen

Die Pforzheimer Impfambulanz in der Bahnhofstraße bietet zwei weitere Impftage für Kinder von fünf bis elf Jahren an. Am Mittwoch 12. und 19. Januar stehen Kinderärztinnen und -ärzte bereit, um Fragen rund um die Kinderimpfung zu beantworten. Vormittags werden zunächst die Erwachsenen geimpft, ab etwa 14 Uhr sind dann Kinder und Jugendliche dran. Zunächst werden vereinbarte Zweitimpfungen verabreicht, ab 17 Uhr können Eltern mit Kindern ohne Termin vorbeischauen, am 19. Januar ab etwa 15 Uhr. Dann kann es nach Mitteilung des Landratsamts in Pforzheim auch zu längeren Wartezeiten kommen. Wer noch unentschlossen ist, kann sich zunächst unverbindlich beraten lassen.