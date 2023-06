Die Kinder in Baden-Württemberg sind weniger fit als vor der Corona-Pandemie. Das zeigt das Kinder-Fitnessbarometer 2023, an dem Karlsruher Forscher beteiligt sind.

Das Kinder-Fitnessbarometer zeigt, dass die sportliche Leistungsfähigkeit der baden-württembergischen Kinder in den drei Corona-Jahren 2020 bis 2022 insgesamt eingebrochen ist. Verglichen wurden die Daten mit denen aus den Jahren 2012 bis 2019.

Die Analyse wird jährlich von der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftler Klaus Bös und dem Forscherteam rund um Claudia Niessner vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) herausgegeben.

Kinder in BW fitter als Bundesdurchschnitt

Nach den Daten des Kinder-Fitnessbarometers sind die Kinder aus Baden-Württemberg im Vergleich aber nach wie vor fitter als der bundesdeutsche Durchschnitt. KIT-Wissenschaftler Klaus Bös erklärt allerdings, der Wert sei schon einmal besser gewesen.

Wenig Ausdauer, schlechte Koordination

Laut der Analyse ist vor allem die Ausdauer der getesteten Kinder schlechter geworden. Sie zeigten während der Corona-Jahre aber auch eine schlechtere Koordination und waren weniger beweglich. Nur im Bereich der Kraft blieb das Niveau laut der Analyse gleich.

Bei fast allen untersuchten Fähigkeiten schnitten Kinder in der Coronazeit schlechter ab als vorher. Kinderturnstiftung Baden-Württemberg

Kinder in kleinen Städten am fittesten

Im Vergleich des Fitness-Gesamtwertes sind die Kinder in Baden-Württemberg, die in kleineren Städten und Vororten getestet wurden, am fittesten. Darauf folgen die Kinder in ländlichen Gebieten. Die getesteten Kinder in den Städten erreichen den niedrigsten Fitness-Gesamtwert. Claudia Niessner vom KIT sieht einen Zusammenhang zwischen der Verstädterung und der Fitness von Kindern. Ihrer Einschätzung nach wurden die bereits bestehenden Stadt-Land-Unterschiede durch die Corona-Pandemie möglicherweise verschärft.

"Die Ergebnisse des Fitnessbarometers 2023 deuten darauf hin, dass der Grad der Verstädterung die Fitness beeinflusst und die Stadt-Land-Unterschiede durch die Corona-Pandemie möglicherweise verschärft werden."

Im Vergleich sind Kinder in Städten weniger fit als welche aus Vororten und vom Dorf. Kinderturnstiftung Baden-Württemberg

Jährlich etwa 5.000 Sporttests mit Kindern

Für die Analyse wurden jährlich etwa 5.000 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren aus Kitas, Grundschulen und Sportvereinen motorisch getestet. Sie müssen dabei verschiedene Sportübungen machen, etwa balancieren.

Alle Kitas, Schulen und Sportvereine in Baden-Württemberg können sich daran beteiligen. Dazu gibt es einen kostenfreien Motorik-Test für Kinder im Rahmen der Initiative "Turnbeutelbande - Motorik-Test für Kinder".