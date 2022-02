per Mail teilen

Zwei Jungen im Alter von zwölf und 14 Jahren haben in Ettlingen nach Polizeiermittlungen eine verlassene Hütte in Brand gesetzt. Zeugen sahen, wie die beiden Kinder aus der brennenden Hütte rannten und diese dann mit ihren Smartphones filmten. Die Zeugen hielten die Jungen anschließend auf. Die an einem Feld gelegene Hütte brannte komplett ab. Verletzt wurde niemand.