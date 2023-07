Kind möglicherweise durch Schuss verletzt

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben am Samstagabend alarmiert. Eine Frau gab demnach an, ihr Kind sei im Garten von einem Nachbarn angeschossen worden. Sie verwies auf einen bereits länger anhaltenden Streit zwischen ihrer Familie und dem Nachbarn. Die Polizei fand bei dem Mann mehrere Gewehre - für eines habe er keine Besitzerlaubnis nachweisen können. Laut Polizei kommt aber keine dieser Waffen nach einer ersten Einschätzung für die Verletzung des Kindes in Betracht. Ob die Wunde am Oberarm tatsächlich von einem Schuss stammt, ist unklar. Es ist laut Polizei aber nicht auszuschließen.