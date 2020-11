Goldschmuck im Wert von rund 50.000 Euro haben Diebe laut Polizei aus einer Wohnung in Karlsruhe-Durlach gestohlen. Sie gelangten offenbar am Mittwochmittag durch die offenstehende Eingangstür in das Mehrfamilienhaus und brachen anschließend die Wohnungstür auf. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch in der Dornwaldstraße.