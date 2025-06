per Mail teilen

Ein Autofahrer hatte auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt einen Schaden am Motor. Danach hinterließ er auf der Autobahn eine Ölspur von über fünf Kilometer Länge.

Über das lange Pfingstwochenende war auf den Autobahnen in Baden-Württemberg viel los. Inmitten des Pfingstreiseverkehrs hatte ein Autofahrer am Montagvormittag nach Angaben der Polizei auf der A5 in Höhe von Malsch-Sulzbach (Kreis Karlsruhe) einen Motorschaden.

Die Person sei mit dem Fahrzeug dann auf einen Parkplatz gefahren. Die Ölspur, die der Wagen verursachte, reichte laut Polizei von Malsch-Sulzbach bis zum Autobahnparkplatz Silbergrund und hatte eine Länge von fünf bis sechs Kilometern.

Von Ölspur teilweise zwei Spuren auf A5 bei Karlsruhe betroffen

Teilweise seien von der Ölspur auch zwei Spuren betroffen gewesen. Die mehrstündigen Reinigungsarbeiten gingen bis zum Nachmittag. Zwischen Karlsruhe und Rastatt entstand dadurch ein bis zu zehn Kilometer langer Rückstau. In dem kam es laut Polizei dann auch noch zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand.

