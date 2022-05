Fahrrad-Demo für kindgerechten Verkehr

Am Sonntag fahren mit dem Aktionsbündnis "Kidical Mass" Kinder und Familien mit dem Fahrrad durch Karlsruhe. Sie fordern einen kindgerechteren Straßenverkehr. Auf einer etwa sieben Kilometer langen Route, die auch für kleinste Radfahrer gut zu bewältigen sein soll, werden rund 120 Teilnehmer gemütlich durch Karlsruhe rollen. Im Fokus steht die Schutzbedürftigkeit von Kindern. "Fahrradfahren darf keine Mutprobe sein, gerade Kinder und Jugendliche sollten sich sicher und selbstständig bewegen können“, so Katrin Hillenbrand, Vorsitzende des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Karlsruhe. "Kidical Mass" ist eine weltweite Bewegung und setzt sich für kinder- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden ein. Der Aktionstag findet in 180 Orten in ganz Deutschland und auch in Europa statt.